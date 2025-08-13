Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області охоплює широкий перелік осіб і виплачується за чітко встановленими нормами.

Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області цього року виплачуватиметься у межах щорічної програми, що охоплює пенсіонерів, ветеранів та інші пільгові категорії, повідомляє Politeka.

Виплати визначені постановою Кабінету Міністрів і регулюються Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Розмір разової виплати залежить від належності до певної категорії. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концтаборів чи гето отримають по 1 000 гривень. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні матимуть більші суми: для першої групи — 3 100, другої — 2 900, третьої — 2 700 грн. Людям з особливими заслугами перед Батьківщиною також передбачено 3 100 гривень.

Члени сімей загиблих військових та ветеранів, а також вдови чи вдівці померлих учасників бойових дій і жертв нацистських переслідувань, які не одружилися повторно, отримають по 650 гривень. Для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, дітей партизанів і представників антинацистського руху у тилу ворога виплата становитиме 450 гривень.

Процедура отримання залежить від статусу. Чинним військовослужбовцям гроші нарахують за місцем служби автоматично. Пенсіонери зі статусом УБД отримають суму разом із серпневою пенсією без додаткових заяв. Тим, хто не є військовим і не має пенсії, але належить до визначених категорій, потрібно було подати заяву до 1 серпня 2025 року у територіальний орган Пенсійного фонду.

Отже, грошова допомога для ВПО в Миколаївській області охоплює широкий перелік осіб і виплачується за чітко встановленими нормами.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.