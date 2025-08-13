Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области охватывает широкий перечень лиц и выплачивается по четко установленным нормам.

Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области в этом году будет выплачиваться в рамках ежегодной программы, охватывающей пенсионеров, ветеранов и другие льготные категории, сообщает Politeka.

Выплаты определены постановлением Кабинета Министров и регулируются Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Размер разовой выплаты зависит от принадлежности к определенной категории. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей или это получат по 1 000 гривен. Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные получат большие суммы: для первой группы — 3 100, второй — 2 900, третьей — 2 700 грн. Людям с особыми заслугами перед Родиной также предусмотрено 3100 гривен.

Члены семей погибших военных и ветеранов, а также вдовы или вдовцы умерших участников боевых действий и жертв повторного брака нацистских преследований получат по 650 гривен. Для участников войны, бывших узников концлагерей, детей партизан и представителей антинацистского движения в тылу врага выплата составит 450 гривен.

Процедура получения зависит от статуса. Действующим военнослужащим деньги начислят по месту службы автоматически. Пенсионеры со статусом УБД получат сумму вместе с августовской пенсией без дополнительных заявлений. Тем, кто не военный и не имеет пенсии, но относится к определенным категориям, нужно было подать заявление до 1 августа 2025 года в территориальный орган Пенсионного фонда.

Итак, денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области охватывает широкий перечень лиц и выплачивается по четко установленным нормам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.