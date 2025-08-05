У Запоріжжі діє програма, яка передбачає грошову допомогу для людей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах.

Грошова допомога у Запоріжжі надається для деяких пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повернувся з-за кордону, повідомляє Politeka.

Грошова допомога у Запоріжжі наразі доступна через ініціативу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це інформують представники програми на своєму офіційному Telegram-каналі.

Мета цієї ініціативи полягає в тому, щоб підтримати вразливі категорії населення, які найбільше постраждали від війни. Отже, грошова допомога у Запоріжжі надається кільком категоріям.

По-перше, на неї можуть претендувати переселенці, які перебувають у нашому облцентрі вже понад пів року. Обов’язкова умова: протягом останніх трьох місяців ці особи не повинні були отримувати жодної іншої підтримки від гуманітарних або благодійних організацій.

По-друге, звернутись можуть і ті, хто тільки повернувся до міста з інших регіонів України та теж не отримував виплат протягом останніх трьох місяців. До цієї ж категорії входять біженці, які повернулись із-за кордону після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окрім цього, податися можуть і люди, які формально не підпадають під вимоги, але живуть у тяжких умовах. Наприклад, домогосподарства з дуже низьким доходом, де на одну людину припадає не більше 5400 гривень.

Також розглядатимуть заяви від неповних сімей, де є неповнолітні діти, або людей віком від 55 років, які самостійно виховують дітей. До переліку входять і родини з особами, що мають інвалідність або серйозні хвороби.

Розмір виплати становить 10800 гривень на одну людину. Кошти надходять трьома частинами по 3600 гривень щомісяця. Це сума, яку розрахували, виходячи з базового прожиткового мінімуму.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.