В Запорожье действует программа, которая предусматривает денежную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь в Запорожье предоставляется для некоторых пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и вернувшихся из-за границы, сообщает Politeka.

Денежная помощь в Запорожье доступна по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом информируют представители программы на своем официальном Telegram-канале.

Цель этой инициативы состоит в том, чтобы поддержать уязвимые категории населения, наиболее пострадавших от войны. Итак, денежная помощь в Запорожье предоставляется нескольким категориям.

Во-первых, на нее могут претендовать переселенцы, которые находятся в нашем облцентре уже более полугода. Обязательное условие: за последние три месяца эти лица не должны получать никакой другой поддержки от гуманитарных или благотворительных организаций.

Во-вторых, обратиться могут и те, кто только вернулся в город из других регионов Украины и тоже не получал выплаты за последние три месяца. В эту же категорию входят беженцы, вернувшиеся из-за границы после начала полномасштабного вторжения России.

Кроме того, податься могут и люди, которые формально не подпадают под требования, но живут в тяжелых условиях. К примеру, домохозяйства с очень низким доходом, где на одного человека приходится не более 5400 гривен.

Также будут рассматривать заявления от неполных семей, где есть несовершеннолетние дети, или людей в возрасте от 55 лет, самостоятельно воспитывающих детей. В список входят и семьи с лицами, имеющими инвалидность или серьезные болезни.

Размер выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека. Средства поступают тремя частями по 3600 гривен ежемесячно. Это сумма, которую рассчитали исходя из базового прожиточного минимума.

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