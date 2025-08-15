Работа для пенсионеров в Николаеве предоставляется в разных направлениях занятости.

Работа для пенсионеров в Николаеве доступна в нескольких компаниях города, предлагающих разные варианты занятости, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Лицей №55 ищет учителя биологии на неполную нагрузку. Заработная плата составляет 7000–10000 грн. Вакансия предусматривает преподавание биологии и работу с учащимися. Требование к кандидату – высшее образование. Школа готова принять студента или пенсионера.

Компания Велам, ПТФ предлагает должность обивщика мебели с зарплатой 11 000–18 000 грн. Работа полная, без требований к опыту, подходит для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров. Кандидаты будут работать с пневмоинструментом, выполняя производственные процессы по технологическим картам и инструкциям, контролируя качество полуфабрикатов и готовой продукции.

Первая смена 7:00–15:30, вторая – 15:30–23:40. Предусмотрена производственная учеба, возможность освоить несколько профессий и премиальные за выполнение плановых показателей.

RetailGroup приглашает охранника или охранницу с зарплатой от 19 200 грн. Предусматривается контроль контрольно-пропускного режима, обеспечение безопасности покупателей, сотрудников и имущества магазина, а также урегулирование конфликтных ситуаций. График 2/2 с 8:00 до 22:00.

Компания предоставляет обучение, профессиональный рост, бесплатную форму и своевременную выплату. Подходит для студентов и людей пенсионного возраста. Собеседование проводится в супермаркете "Велмарт" по адресу пр-т Мира, 1/1 с 10:00 до 15:00.

Все вакансии обеспечивают официальное трудоустройство, стабильную зарплату и возможность развития. Работа для пенсионеров в Николаеве предоставляется по разным направлениям занятости — от образования до производства и охраны.

