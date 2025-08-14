Новий графік поїздів у Дніпропетровській області внесе деякі зміни та незручності у пересування місцевих мешканців залізницею.

Новий графік поїздів у Дніпропетровській області вводить тимчасові зміни через ремонтні роботи на коліях з 11 по 16 серпня, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", людителям залізничної дороги варто уважно планувати поїздки та перевіряти актуальний розклад, щоб уникнути незручностей і затримок.

Новий графік поїздів у Дніпропетровській області введений через те, що з 11 по 16 серпня проводяться ремонтно-колійні роботи. Пасажирам важливо враховувати ці зміни, оскільки вони впливають на час відправлення і прибуття кількох популярних рейсів.

Зокрема, №6277, що курсує за маршрутом Самійлівка - Дніпро-Головний, вирушатиме о 07:51 і прибуватиме о 10:58 замість колишніх 06:30 і 09:58. Для рейсу №6291 Самійлівка - Синельникове-1 зміни вступили у дію з 12 по 16 серпня: відправлення о 20:06 і прибуття о 21:39 замість 18:31 і 20:03.

Водночас новий графік поїздів у Дніпропетровській області передбачає тимчасове скасування кількох рейсів у період з 12 по 16 серпня. Серед них №6185, №7409 та №7405, що курсують з Синельникове-1 до станції Дніпро-Головний, №7204 з Кам’янського-Пасажирського та №7206 Дніпро-Головний - Синельникове-1.

"Укрзалізниця" приносить вибачення за тимчасові незручності і закликає пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок. Квитки на рейси та актуальний розклад доступні на офіційному сайті компанії.

Завдяки цьому пасажири можуть заздалегідь дізнатися час відправлення, прибуття і проміжні зупинки, щоб скоригувати свої плани і уникнути непотрібних затримок.

