Мешканці Київської області вже відчувають на своїх гаманцях наслідки подорожчання продуктів у магазинах та на ринках.

Подорожчання продуктів у Київській області зачепило окремі позиції, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Державній службі статистики, найбільш помітне подорожчання продуктів у Київській області спостерігається у категорії м’ясних товарів, зокрема сала.

На столичних ринках та у великих торгових мережах воно значно перевищує середньостатистичну ціну по країні. Наприклад, у супермаркеті «Сільпо» свіже сало коштує 314 грн за кілограм, а «генеральське» з прошарками м’яса досягає 690,90 грн.

На ринку біля метро «Героїв Дніпра» на вихідних воно продавалося по 300-350 гривень, тоді як на стихійному ринку біля метро «Мінська» ввартість становила 250.

Одна з продавчинь пояснила, що багато селян відмовляються тримати свиней через високі витрати на їх утримання, що й призводить до дефіциту та подорожчання деяких продуктів у Київській області.

За даними Державної служби статистики, середня споживча вартість цього товару у серпні 2025 року зросла на 5,9 % у порівнянні з липнем і досягла 185 грн за кг. Якщо порівнювати з серпнем 2024 року, сало виросло на 15,2 %.

Окрім цього, експерти акцентують і на яйцях. Станом на першу декаду вересня середній цінник на десяток коливається від 67,90 до 72,53. Експерти прогнозують, що їх вартість буде поступово зростати, особливо після завершення сезону домашніх яєць від невеликих ферм та приватних господарств.

Основний вплив на цінник має вартість комбікорму, який становить близько 70 % собівартості. Точний прогноз щодо яєць стане зрозумілим наприкінці жовтня, після збору врожаю кукурудзи.

