Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2025 році є важливим елементом соціальної підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2025 році передбачена для літніх людей, які мешкають самостійно та потребують стороннього догляду, повідомляє Politeka.

Така підтримка спрямована на покращення умов життя українських громадян, котрі через поважний вік чи стан здоров’я не здатні самі піклуватися про власні потреби.

Отримати виплату можна лише за дотримання кількох умов. Першою є досягнення 80-річного віку. Другою – проживання окремо, без родичів, які могли б забезпечити необхідний догляд. Третьою – медичний висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу у постійній сторонній допомозі. Окрім цього, обов’язковим критерієм є отримання пенсії саме за віком, адже особи з пенсією по інвалідності права на таку підтримку не мають.

Розмір щомісячної допомоги у 2025 році для одиноких літніх жителів регіону становить 944 гривні. Ця сума покликана компенсувати витрати на догляд і забезпечити хоча б часткове покращення рівня життя людей, які опинилися у скрутних обставинах.

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду або органів соціального захисту за місцем проживання. Пакет документів включає письмову заяву, копію паспорта, ідентифікаційного коду, а також висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному догляді.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області у 2025 році є важливим елементом соціальної підтримки, спрямованим на покращення життя самотніх людей похилого віку.

