Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области в 2025 году является важным элементом социальной поддержки.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в 2025 году предусмотрена для пожилых людей, проживающих самостоятельно и нуждающихся в постороннем уходе, сообщает Politeka.

Такая поддержка направлена ​​на улучшение условий жизни украинских граждан, которые из-за солидного возраста или состояния здоровья не способны сами заботиться о собственных нуждах.

Получить выплату можно только при соблюдении нескольких условий. Первым является достижение 80-летнего возраста. Второй – проживание отдельно, без родственников, которые могли бы обеспечить необходимый уход. Третьей – медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее потребность в постоянной посторонней помощи. Кроме этого, обязательным критерием является получение пенсии по возрасту, ведь лица с пенсией по инвалидности права на такую ​​поддержку не имеют.

Размер ежемесячного пособия в 2025 году для одиноких пожилых жителей региона составляет 944 гривны. Эта сумма призвана компенсировать расходы по уходу и обеспечить хотя бы частичное улучшение уровня жизни людей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или органы социальной защиты по месту жительства. Пакет документов включает письменное заявление, копию паспорта, идентификационного кода, а также заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей необходимость постоянного ухода.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области в 2025 году является важным элементом социальной поддержки, направленным на улучшение жизни одиноких пожилых людей.

