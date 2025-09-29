Подорожание продуктов в Киевской области задело отдельные позиции, сообщает Politeka.
Как сообщили в Государственной службе статистики, наиболее заметное подорожание продуктов в Киевской области наблюдается в категории мясных товаров, в частности сала.
На столичных рынках и крупных торговых сетях оно значительно превышает среднестатистическую цену по стране. К примеру, в супермаркете «Сільпо» свежее сало стоит 314 грн за килограмм, а «генеральское» с прослоями мяса достигает 690,90 грн.
На рынке возле метро «Героев Днепра» на выходных оно продавалось по 300-350 гривен, в то время как на стихийном рынке возле метро «Минская» стоимость составляла 250.
Одна из продавщиц объяснила, что многие крестьяне отказываются держать свиней из-за высоких затрат на их содержание, что и приводит к дефициту и подорожанию некоторых продуктов в Киевской области.
По данным Государственной службы статистики, средняя потребительская стоимость этого товара в августе 2025 г. выросла на 5,9% по сравнению с июлем и достигла 185 грн за кг. Если сравнивать с августом 2024 года, сало выросло на 15,2%.
Кроме того, эксперты акцентируют и на яйцах. По состоянию на первую декаду сентября средний ценник в десяток колеблется от 67,90 до 72,53. Эксперты прогнозируют, что их стоимость будет постепенно расти, особенно по завершении сезона домашних яиц от небольших ферм и частных хозяйств.
Основное влияние на ценник оказывает стоимость комбикорма, который составляет около 70% себестоимости. Точный прогноз по яйцам станет понятным в конце октября, после сбора урожая кукурузы.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право