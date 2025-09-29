Жители Киевской области уже ощущают на своих кошельках последствия подорожания продуктов в магазинах и рынках.

Подорожание продуктов в Киевской области задело отдельные позиции, сообщает Politeka.

Как сообщили в Государственной службе статистики, наиболее заметное подорожание продуктов в Киевской области наблюдается в категории мясных товаров, в частности сала.

На столичных рынках и крупных торговых сетях оно значительно превышает среднестатистическую цену по стране. К примеру, в супермаркете «Сільпо» свежее сало стоит 314 грн за килограмм, а «генеральское» с прослоями мяса достигает 690,90 грн.

На рынке возле метро «Героев Днепра» на выходных оно продавалось по 300-350 гривен, в то время как на стихийном рынке возле метро «Минская» стоимость составляла 250.

Одна из продавщиц объяснила, что многие крестьяне отказываются держать свиней из-за высоких затрат на их содержание, что и приводит к дефициту и подорожанию некоторых продуктов в Киевской области.

По данным Государственной службы статистики, средняя потребительская стоимость этого товара в августе 2025 г. выросла на 5,9% по сравнению с июлем и достигла 185 грн за кг. Если сравнивать с августом 2024 года, сало выросло на 15,2%.

Кроме того, эксперты акцентируют и на яйцах. По состоянию на первую декаду сентября средний ценник в десяток колеблется от 67,90 до 72,53. Эксперты прогнозируют, что их стоимость будет постепенно расти, особенно по завершении сезона домашних яиц от небольших ферм и частных хозяйств.

Основное влияние на ценник оказывает стоимость комбикорма, который составляет около 70% себестоимости. Точный прогноз по яйцам станет понятным в конце октября, после сбора урожая кукурузы.

