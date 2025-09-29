Місцевих мешканців не перестає хвилювати тема підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується окремих категорій споживачів у кількох громадах, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Лозівської міськради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відчули мешканці Лозівської громади.

З 1 квітня для бюджетних установ і підприємців вартість куба води зросла до 60,70 гривні. Для звичайних жителів ціна залишилася незмінною, однак у міськраді відзначають, що утримати стару вартість вдалося лише завдяки додатковим витратам із бюджету.

Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що перегляд розцінок став неминучим. "Харківводоканал" встановив нову ціну на закупівлю води у розмірі 17,66 гривні за кубометр.

Через це щомісяця "Лозоваводосервіс" має додаткові витрати близько 800 тисяч гривень. Щоб уникнути великих збитків, довелося затвердити нові розрахунки. При цьому абонплата і вартість водовідведення залишаються без змін.

У міськраді повідомили, що різницю в вартості, як і раніше, компенсують коштом громади. Аналогічна ситуація спостерігається і на підприємстві "Тепловодосервіс".

Водночас, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулойся й Височанської громади. З квітня місцеві побачили нові розцінки. Водопостачання коштує 52 грн за куб, а водовідведення - 38,56.

У рішенні наголошується, що головними причинами є зростання витрат на електроенергію, оплату праці персоналу та значна зношеність водопровідних і каналізаційних мереж.

Для людей, які не можуть платити повну вартість, залишається можливість звернутися по субсидію.

