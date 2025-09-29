Местных жителей не перестает беспокоить тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается отдельных категорий потребителей в ряде общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Лозовского горсовета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области ощутили жители Лозовского общества.

С 1 апреля для бюджетных учреждений и предпринимателей стоимость куба воды выросла до 60,70 грн. Для обычных жителей цена осталась неизменной, однако в горсовете отмечают, что удержать старую стоимость удалось только благодаря дополнительным расходам из бюджета.

Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко объяснил, что пересмотр расценок стал неизбежен. "Харьковводоканал" установил новую цену на закупку воды в размере 17,66 гривны за кубометр.

Поэтому ежемесячно "Лозоваводосервис" имеет дополнительные расходы около 800 тысяч гривен. Чтобы избежать большого ущерба, пришлось утвердить новые расчеты. При этом абонплата и стоимость водоотвода остаются без изменений.

В горсовете сообщили, что разницу в стоимости по-прежнему компенсируют на средства общины. Аналогичная ситуация наблюдается и на предприятии "Тепловодосервис".

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось и Высочанского общества. С апреля местные жители увидели новые расценки. Водоснабжение стоит 52 грн за куб, а водоотвод – 38,56.

В решении отмечается, что главными причинами являются рост затрат на электроэнергию, оплату труда персонала и значительный износ водопроводных и канализационных сетей.

Для людей, которые не могут платить полную стоимость, остается возможность обратиться за субсидией.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право