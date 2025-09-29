Комунальники запевнили, що роблять усе можливе для мінімізації незручностей для мешканців через обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві діятиме на декількох вулицях української столиці, тому варто розуміти, де діятимуть зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Тимчасово зміниться організація дорожнього проїзду через проведення ремонтних робіт на важливих транспортних артеріях Печерського району. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», упродовж двох днів – 29 та 30 вересня – на бульварі Лесі Українки діятиме обмеження руху транспорту в Києві та пересування пішоходів.

Ремонтні бригади працюватимуть на ділянці бульвару від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Примаченко. Роботи планують виконувати у денний час – з 8 години ранку до 20 години вечора. У цей період водіям та пішоходам рекомендують бути уважними, заздалегідь планувати свій маршрут і за можливості обирати альтернативні шляхи пересування, аби уникнути заторів та додаткових затримок у русі.

Окрім цього, дорожники продовжують поточний ремонт ще однієї важливої вулиці Печерського району – Панаса Мирного. Тут часткові обмеження руху транспорту в Києві триватимуть довше – до 31 жовтня. Роботи на цій ділянці також здійснюватимуться щоденно у денні години – з 8 ранку до 20 вечора.

Ремонт охоплює відрізок дороги від вулиці Сергія Гусовського до будинку №19 на вулиці Панаса Мирного. Під час виконання робіт рух транспорту може бути ускладнений, а тому водіям радять враховувати ці зміни під час планування поїздок центральною частиною міста.

У «Київавтодорі» підкреслили, що проведення цих робіт є необхідним для підтримання дорожньої інфраструктури столиці у належному стані. Комунальники запевнили, що роблять усе можливе для мінімізації незручностей для мешканців, а завершення ремонтних заходів дозволить покращити якість дорожнього покриття та підвищити комфорт пересування як для водіїв, так і для пішоходів.

