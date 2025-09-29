Коммунальщики заверили, что делают все возможное для минимизации неудобств для жителей из-за ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения транспорта в Киеве будет действовать на нескольких улицах украинской столицы, поэтому следует понимать, где будут действовать изменения, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Временно изменится организация дорожного проезда через ремонтные работы на важных транспортных артериях Печерского района. Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», в течение двух дней – 29 и 30 сентября – на бульваре Леси Украинки будет действовать ограничение движения транспорта в Киеве и передвижение пешеходов.

Ремонтные бригады будут работать на участке бульвара от улицы Джона Маккейна до бульвара Марии Примаченко. Работы планируют выполнять в дневное время – с 8 часов утра до 20 часов вечера. В этот период водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными, заранее планировать свой маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути передвижения, чтобы избежать пробок и дополнительных задержек в движении.

Кроме того, дорожники продолжают текущий ремонт еще одной важной улицы Печерского района – Панаса Мирного. Здесь частичные ограничения движения транспорта в Киеве продлятся дольше – до 31 октября. Работы на этом участке будут осуществляться ежедневно в дневные часы – с 8 утра до 20 вечера.

Ремонт охватывает отрезок дороги от улицы Сергея Гусовского до дома №19 по улице Панаса Мирного. Во время выполнения работ движение транспорта может быть затруднено, поэтому водителям советуют учитывать эти изменения при планировании поездок по центральной части города.

В «Киевавтодоре» подчеркнули, что проведение этих работ необходимо для поддержания дорожной инфраструктуры столицы в надлежащем состоянии. Коммунальщики заверили, что делают все возможное для минимизации неудобств для жильцов, а завершение ремонтных мероприятий позволит улучшить качество дорожного покрытия и повысить комфорт передвижения как водителям, так и пешеходам.

