Постанова уряду також передбачає низку змін, які спрощують процедуру отримання грошової допомоги для ВПО у Київській області та розширюють коло її одержувачів.

Уряд ухвалив рішення про продовження терміну виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Київській області ще на шість місяців, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили Мінсоцполітики. Відповідно до постанови, виплати будуть здійснюватися до лютого 2026 року, що забезпечить стабільну фінансову підтримку для осіб, які найбільше потребують.

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, продовжені виплати здійснюватимуться до лютого 2026 року, надаючи переселенцям фінансову підтримку для покриття базових потреб та полегшення проживання у складних умовах.

Хто має право на грошову допомогу для ВПО у Київській області

Отримати фінансову підтримку можуть такі категорії ВПО:

Особи з інвалідністю I – III групи, які потребують додаткового забезпечення для покриття життєво необхідних витрат;

Сім’ї з дітьми до 18 років, а у разі продовження навчання – до 23 років;

Сім’ї, у складі яких всі члени непрацездатні, тобто не здатні самостійно забезпечувати себе.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Київській області

Щомісячна виплата визначена диференційовано:

Дорослі отримуватимуть по 2 000 гривень на місяць;

Діти та особи з інвалідністю – по 3 000 гривень на місяць.

Підтримка нараховується на кожного члена родини переселенця, який належить до вразливої категорії, за умови, що середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 9 444 гривні.

Нові правила та зміни

Постанова уряду також передбачає низку змін, які спрощують процедуру отримання та розширюють коло її одержувачів:

Обмеження щодо депозитних коштів: наявність на депозитному рахунку понад 100 000 гривень більше не перешкоджає призначенню допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим дітям, стосовно яких встановлено факт відсутності піклування.

Виплати для непрацюючих працездатних осіб: якщо особа, яка перебуває на обліку ВПО, після припинення виплати протягом шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або працевлаштувалася іншим способом, виплата відновлюється автоматично.

Особливості отримання допомоги

Продовження виплат здійснюється автоматично, без необхідності додаткового звернення до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду. Це забезпечує безперервну фінансову підтримку для переселенців, які опинилися у складних життєвих умовах і потребують допомоги для покриття базових витрат на проживання, харчування та медичне обслуговування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: кому виплачуватимуть понад 700 гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: хто залишиться без допомоги на оплату комуналки.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів в Київській області: в ПФУ розкрили, яку суму нарахують.