Правительство приняло решение о продлении срока выплаты денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Киевской области еще на шесть месяцев, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли Минсоцполитики. Согласно постановлению, выплаты будут осуществляться до февраля 2026 года, что обеспечит стабильную финансовую поддержку для лиц, наиболее нуждающихся.

Согласно информации Министерства социальной политики, продленные выплаты будут осуществляться до февраля 2026, предоставляя переселенцам финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей и облегчения проживания в сложных условиях.

Кто имеет право на денежную помощь для ВПЛ в Киевской области

Получить финансовую поддержку могут следующие категории ВПЛ:

Лица с инвалидностью I – III группы, требующие дополнительного обеспечения покрытия жизненно необходимых затрат;

Семьи с детьми до 18 лет, а в случае продолжения учебы – до 23 лет;

Семьи, в составе которых все члены нетрудоспособны, то есть не способны самостоятельно обеспечивать себя.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Киевской области

Ежемесячное содействие определена дифференцированно:

Взрослые будут получать по 2000 гривен в месяц;

Дети и лица с инвалидностью – по 3000 гривен в месяц.

Поддержка начисляется на каждого члена семьи переселенца, принадлежащего к уязвимой категории, при условии, что среднемесячный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны.

Новые правила и изменения

Постановление правительства также предусматривает ряд изменений, упрощающих процедуру получения и расширяющих круг ее получателей:

Ограничение депозитных средств: наличие на депозитном счете более 100 000 гривен больше не препятствует назначению помощи детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и другим детям, в отношении которых установлен факт отсутствия попечительства.

Финподдержка для неработающих трудоспособных лиц: если лицо, состоящее на учете ВПЛ, после прекращения выплаты в течение шестимесячного периода зарегистрировалось в центре занятости как безработное или трудоустроилось другим способом, она возобновляется автоматически.

Особенности получения помощи

Продолжение выплат осуществляется автоматически, без необходимости дополнительного обращения в органы социальной защиты или Пенсионный фонд. Это обеспечивает непрерывную финансовую поддержку для переселенцев, оказавшихся в сложных жизненных условиях и нуждающихся в помощи для покрытия базовых расходов на проживание, питание и медицинское обслуживание.

