Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на адресний розподіл і прозорість процедури.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається виключно громадянам України, які відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Відомості щодо реалізації програми були розміщені в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Ініціатива спрямована на мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, котрі вимушено залишили домівки й евакуювалися. Для літніх переселенців організовано видачу продуктових наборів, що дозволяє задовольнити базові щоденні потреби. Отримання пакунків здійснюється у селі Петропавлівська Борщагівка. Щоб мати доступ до допомоги, необхідно заповнити коротку форму за посиланням, яке надають організатори.

Пенсіонери мають можливість отримати пакети лише за умови наявності офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи. Такий статус має бути підтверджений у період із 2022 по 2025 рік. Подібна вимога встановлена правилами та гарантує, що ресурси потраплять саме до тих, хто справді потребує підтримки. Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на адресний розподіл і прозорість процедури.

Центри підтримки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» функціонують у різних населених пунктах, забезпечуючи консультації, довідки та безпосередній доступ до послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці це вулиця Борщагівська, 30а; у Кам’янському – вулиця Василя Стуса, 15б; у Нововолинську – вулиця Шевченка, 7.

Крім особистих звернень, учасники програми можуть стежити за новинами ініціативи «СЕЛИДОВЕ.UA» у соціальних мережах. В Instagram і Телеграм регулярно з’являються оголошення та повідомлення з актуальною інформацією для переселенців.

