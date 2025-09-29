Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области направлена ​​на адресное распределение и прозрачность процедуры.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется исключительно гражданам Украины, отвечающим определенным условиям, сообщает Politeka.

Сведения о реализации программы были размещены в официальном телеграмм-канале Селидового.

Инициатива направлена ​​на жителей Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденно покинувших дома и эвакуировавшихся. Для пожилых переселенцев организована выдача продуктовых наборов, что позволяет удовлетворить базовые ежедневные потребности. Получение свертков осуществляется в селе Петропавловская Борщаговка. Чтобы получить доступ к помощи, необходимо заполнить короткую форму по ссылке, предоставленной организаторами.

Пенсионеры имеют возможность получить пакеты только при наличии официального статуса внутренне перемещенного лица. Такой статус должен быть подтвержден в период с 2022 по 2025 год. Подобное требование установлено правилами и гарантирует, что ресурсы попадут именно к тем, кто действительно нуждается в поддержке. Таким образом гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области направлена ​​на адресное распределение и прозрачность процедуры.

Центры поддержки ВПО "СЕЛИДОВЕ.UA" функционируют в разных населенных пунктах, обеспечивая консультации, справки и непосредственный доступ к услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке улица Борщаговская, 30а; в Каменском – улица Василия Стуса, 15б; в Нововолынске – улица Шевченко, 7

Кроме личных обращений, участники программы могут следить за новостями инициативы "СЕЛИДОВЕ.UA" в социальных сетях. В Instagram и Телеграммах регулярно появляются объявления и сообщения с актуальной информацией для переселенцев.

