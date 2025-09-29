Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує адресну підтримку найбільш вразливим мешканцям.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області реалізується завдяки програмі, яку впроваджує Норвезька рада у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Про початок цього проєкту організація поінформувала офіційно. Ініціатива покликана підтримати громадян, котрі зіткнулися з тяжкими життєвими обставинами. Серед них – літні люди, мешканці населених пунктів поблизу зон бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи, які втратили власні домівки.

Прийом заяв стартував 9 вересня 2025 року опівдні та тривав до 18 вересня включно, до 17:00 за київським часом. Анкети учасників розглядаються однаково, тому в NRC радили не зволікати з реєстрацією, аби уникнути перевантаження електронної системи. По завершенні процедури кожен претендент отримує підтвердження про успішне внесення даних. Окремі коди для подальшого відстеження не надаються.

Перевірити статус можливо з 20 вересня за допомогою ідентифікаційного номера та контактного телефону, зазначеного у заявці. Для коректної роботи ресурсу рекомендують користуватися сучасними браузерами, а на мобільних пристроях – актуальними версіями Google Chrome чи Safari. У випадках, коли одна родина подає кілька форм, дійсною вважається остання.

Форма має бути заповнена уважно, із прикріпленням чітких кольорових фото документів чи скріншотів із застосунку «Дія». Особлива увага приділяється тим заявникам, які перебувають у найскладнішій ситуації. Організація підкреслює: будь-які вимоги щодо оплати є шахрайськими схемами, адже послуга надається виключно безкоштовно.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечує адресну підтримку найбільш вразливим мешканцям. Додатково повідомлялося, що в межах регіону можливо отримати й безкоштовне житло.

