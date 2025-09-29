Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает адресную поддержку наиболее уязвимым жителям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области реализуется благодаря программе, внедренной Норвежским советом по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

О начале этого проекта организация проинформировала официально. Инициатива призвана поддержать граждан, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Среди них – пожилые люди, жители населенных пунктов вблизи зон боевых действий, а также внутренне перемещенные лица, лишившиеся собственных домов.

Прием заявлений стартовал 9 сентября 2025 в полдень и продолжался до 18 сентября включительно, до 17:00 по киевскому времени. Анкеты участников рассматриваются одинаково, поэтому в NRC советовали не медлить с регистрацией во избежание перегрузки электронной системы. По завершении процедуры каждый претендент получает подтверждение успешного внесения данных. Отдельные коды для последующего отслеживания не предоставляются.

Проверить статус можно с 20 сентября с помощью идентификационного номера и контактного телефона, указанного в заявке. Для корректной работы ресурса рекомендуют пользоваться современными браузерами, а на мобильных устройствах актуальными версиями Google Chrome или Safari. В случаях, когда одна семья представляет несколько форм, действительной считается последняя.

Форма должна быть заполнена внимательно с прикреплением четких цветных фото документов или скриншотов из приложения «Дія». Особое внимание уделяется тем заявителям, которые находятся в сложной ситуации. Организация подчеркивает: любые требования к оплате являются мошенническими схемами, ведь услуга предоставляется исключительно бесплатно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивает адресную поддержку наиболее уязвимым жителям. Дополнительно сообщалось, что в пределах региона можно получить и бесплатное жилье.

