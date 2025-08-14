Новый график поездов в Днепропетровской области внесет некоторые изменения и неудобства в передвижение местных жителей по железной дороге.

Новый график поездов в Днепропетровской области вводит временные изменения из-за ремонтных работ на путях с 11 по 16 августа, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзализныци", любителям железной дороги следует внимательно планировать поездки и проверять актуальное расписание во избежание неудобств и задержек.

Новый график поездов в Днепропетровской области введен из-за того, что с 11 по 16 августа проводятся ремонтно-путевые работы. Пассажирам важно учитывать эти изменения, поскольку они влияют на время отправки и прибытия нескольких популярных рейсов.

В частности, №6277, курсирующий по маршруту Самойловка - Днепр-Главный, будет отправляться в 07:51 и прибывать в 10:58 вместо прежних 06:30 и 09:58. Для рейса №6291 Самойловка - Синельниково-1 изменения вступили в действие с 12 по 16 августа: отправление в 20:06 и прибытие в 21:39 вместо 18:31 и 20:03.

В то же время, новый график поездов в Днепропетровской области предусматривает временную отмену нескольких рейсов в период с 12 по 16 августа. Среди них №6185, №7409 и №7405, курсирующие из Синельниково-1 до станции Днепр-Главный, №7204 с Каменского-Пассажирского и №7206 Днепр-Главный – Синельниково-1.

"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров учитывать изменения во время планирования поездок. Билеты на рейсы и актуальное расписание доступны на официальном сайте компании.

Благодаря этому пассажиры могут заранее узнать время отправления, прибытия и промежуточных остановок, чтобы скорректировать свои планы и избежать ненужных задержек.

