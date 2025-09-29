Дефіцит хліба в Кіровоградській області залишається ключовою загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольчої безпеки, потребуючи уваги виробників та регіональної влади.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 стає реальною загрозою через нестачу високоякісної пшениці, необхідної для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Загальний прогноз урожаю зернових на цей період – близько 21 млн тонн, із яких лише приблизно 10,3 млн т припадає на продовольчу пшеницю. Зерно першого та другого класу, що використовується для виробництва борошна високої якості, становить лише 1,7 млн т, що значно менше потреб ринку.

Родіон Рибчинський, очільник Спілки «Борошномели України», зазначає, що обмежені обсяги зерна стимулюють конкуренцію між переробниками та експортерами. Додатково ситуацію ускладнює стратегія аграріїв, які зберігають врожай тривалий час у надії на підвищення цін. Це обмежує доступ до борошна та хлібопекарських виробів для внутрішнього споживання, що може відображатися на стабільності цін.

Проблемним також є житнє зерно. У маркетинговому році 2025/26 для покриття потреб населення необхідно буде імпортувати близько 9 тисяч тонн, тоді як у попередньому сезоні імпорт складав лише 1,6 тисячі тонн. Такий дефіцит сировини підвищує ймовірність подорожчання хлібобулочних виробів і обмежує можливості борошномельних підприємств.

З огляду на ці фактори, структура виробництва та поведінка фермерів створюють передумови для зростання вартості борошна. Недостатня кількість високоякісного зерна вже визначає перспективи роботи підприємств, а обмежений доступ до продовольчої пшениці створює ризики для продовольчої безпеки регіону.

Отже, дефіцит хліба в Кіровоградській області залишається ключовою загрозою для стабільності цін і забезпечення продовольчої безпеки, потребуючи уваги виробників та регіональної влади.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Одеській області: в ПФУ попередили, кому відмовлять у допомозі.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати українцям, яким необхідна підтримка.