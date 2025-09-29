Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 становится реальной угрозой из-за нехватки высококачественной пшеницы, необходимой для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.
Общий прогноз урожая зерновых на этот период – около 21 млн тонн, из которых только примерно 10,3 млн т приходится на продовольственную пшеницу. Зерно первого и второго класса, используемое для производства муки высокого качества, составляет всего 1,7 млн т, что значительно меньше потребностей рынка.
Родион Рыбчинский, глава Союза «Мукомомель Украины», отмечает, что ограниченные объемы зерна стимулируют конкуренцию между переработчиками и экспортерами. Дополнительно ситуацию усложняет стратегия аграриев, сохраняющих урожай длительное время в надежде на повышение цен. Это ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям для внутреннего потребления, что может отражаться на стабильности цен.
Проблемным также является ржаное зерно. В маркетинговом году 2025/26 для покрытия потребностей населения необходимо будет импортировать около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем сезоне импорт составлял всего 1,6 тысяч тонн. Такой дефицит сырья повышает вероятность удорожания хлебобулочных изделий и ограничивает возможности мукомольных предприятий.
Учитывая эти факторы, структура производства и поведение фермеров создают предпосылки для роста стоимости муки. Недостаточное количество высококачественного зерна уже определяет перспективы работы предприятий, а ограниченный доступ к продовольственной пшенице создает риск для продовольственной безопасности региона.
Следовательно, дефицит хлеба в Кировоградской области остается ключевой угрозой для стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности, требуя внимания производителей и региональных властей.
Источник: Agravery.com
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.