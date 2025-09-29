Дефицит хлеба в Кировоградской области остается ключевой угрозой для стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности, требуя внимания производителей и региональных властей.

Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 становится реальной угрозой из-за нехватки высококачественной пшеницы, необходимой для мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Общий прогноз урожая зерновых на этот период – около 21 млн тонн, из которых только примерно 10,3 млн т приходится на продовольственную пшеницу. Зерно первого и второго класса, используемое для производства муки высокого качества, составляет всего 1,7 млн ​​т, что значительно меньше потребностей рынка.

Родион Рыбчинский, глава Союза «Мукомомель Украины», отмечает, что ограниченные объемы зерна стимулируют конкуренцию между переработчиками и экспортерами. Дополнительно ситуацию усложняет стратегия аграриев, сохраняющих урожай длительное время в надежде на повышение цен. Это ограничивает доступ к муке и хлебопекарным изделиям для внутреннего потребления, что может отражаться на стабильности цен.

Проблемным также является ржаное зерно. В маркетинговом году 2025/26 для покрытия потребностей населения необходимо будет импортировать около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем сезоне импорт составлял всего 1,6 тысяч тонн. Такой дефицит сырья повышает вероятность удорожания хлебобулочных изделий и ограничивает возможности мукомольных предприятий.

Учитывая эти факторы, структура производства и поведение фермеров создают предпосылки для роста стоимости муки. Недостаточное количество высококачественного зерна уже определяет перспективы работы предприятий, а ограниченный доступ к продовольственной пшенице создает риск для продовольственной безопасности региона.

Следовательно, дефицит хлеба в Кировоградской области остается ключевой угрозой для стабильности цен и обеспечения продовольственной безопасности, требуя внимания производителей и региональных властей.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.