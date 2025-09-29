Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві надаються в межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», повідомляє Politeka.

Розподіл організовує благодійний фонд «Карітас Полтава». Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до громади не пізніше ніж за 60 днів до подання заяви та відповідають встановленим умовам.

Підтримка доступна людям з інвалідністю першої, другої й третьої груп, а також дітям з особливими потребами. Учасниками можуть бути особи, які мають тяжкі захворювання й витрачають значні кошти на лікування, а також літні громадяни від 60 років, котрі потребують додаткової допомоги. Серед категорій також передбачені одинокі матері та батьки, які виховують дітей без партнера, багатодітні родини з трьома й більше дітьми, опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб, вагітні жінки та матері з малюками до трьох років.

Продукти видаються домогосподарствам, що втратили джерела стабільного доходу через війну. Це дозволяє надати цільову підтримку тим, хто справді перебуває у складних умовах. Для отримання безкоштовних продуктів для пенсіонерів в Полтаві необхідно пройти попередню реєстрацію. Потрібен набір документів: паспорт, ідентифікаційний код і довідка внутрішньо переміщеної особи. Якщо заяву оформлює сім’я, додаються копії документів усіх членів, які претендують на допомогу.

Роздача проводиться відповідно до графіка виїздів мобільної групи. Організатори радять уважно стежити за розкладом, аби вчасно скористатися можливістю та забезпечити доступ до підтримки тим, хто належить до визначених категорій.

