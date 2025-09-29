Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве предоставляются в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», сообщает Politeka.

Распределение организует благотворительный фонд «Каритас Полтава». Программа ориентирована на внутренне перемещенные лица, которые переехали в общину не позднее чем за 60 дней до подачи заявления и отвечают установленным условиям.

Поддержка доступна людям с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также детям с особыми потребностями. Участниками могут быть лица, страдающие тяжелыми заболеваниями и тратящие значительные средства на лечение, а также пожилые граждане от 60 лет, нуждающиеся в дополнительной помощи. Среди категорий предусмотрены одинокие матери и родители, воспитывающие детей без партнера, многодетные семьи с тремя и более детьми, опекуны несовершеннолетних или недееспособных лиц, беременные женщины и матери с малышами до трех лет.

Продукты выдаются домохозяйствам, потерявшим источники стабильного дохода из-за войны войны. Это позволяет оказать целевую поддержку тем, кто действительно находится в сложных условиях. Для получения бесплатных продуктов для пенсионеров в Полтаве необходимо пройти предварительную регистрацию. Требуется набор документов: паспорт, идентификационный код и справка внутри перемещенного лица. Если заявление оформляет семья, прилагаются копии документов всех претендующих на помощь членов.

Раздача производится в соответствии с графиком выездов мобильной группы. Организаторы советуют внимательно следить за расписанием, чтобы вовремя воспользоваться возможностью и обеспечить доступ к поддержке тех, кто принадлежит к определенным категориям.

