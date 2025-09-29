Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пов’язане із збільшенням цін на пальне, витратами на технічне обслуговування, страхування транспортних засобів та посиленням податкового навантаження.

З початку 2025 року відбулося подорожчання проїзду в Дніпропетровській області на кількох міських і міжміських маршрутах, повідомляє Politeka.

Наприклад, квиток на автобус №100, який сполучає залізничний вокзал Кам’янського з Дніпром, зріс із 50 до 60 гривень. Перевізник «Інтерспецмаркет» пояснив підвищення необхідністю покрити зростаючі витрати на обслуговування транспорту.

Подібні коригування торкнулися інших напрямків. Поїздка на автобусі №215, що курсує від АВЦ до Кам’янського, подорожчала, а рейс від кар’єру «Мир» до цирку тепер коштує 70 гривень замість 60.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області пов’язане із збільшенням цін на пальне, витратами на технічне обслуговування, страхування транспортних засобів та посиленням податкового навантаження. Так, вартість страхування одного автобуса за перше півріччя перевищила 8 тисяч гривень.

У самому Дніпрі ситуація залишилася більш стабільною: тарифи не змінювалися з літа 2022 року. Вартість проїзду у міських автобусах складає до 20 гривень, а у трамваях і метро — 10 гривень. Водночас оператори зазначають, що в разі подальшого зростання витрат коригування цін можливе.

Місцеві мешканці вже відчувають фінансове навантаження, особливо ті, хто щодня користується транспортом для поїздок на роботу, навчання чи особисті справи. Нові тарифи змушують планувати витрати більш ретельно, щоб не перевищити сімейний бюджет.

До слова, людям, що живуть в Дніпропетровській області також повідомляли про запровадження нової системи оплати проїзду, яка працює на базі міського додатка «єДніпро».

