С начала 2025 г. произошло подорожание проезда в Днепропетровской области на нескольких городских и междугородных маршрутах, сообщает Politeka.

К примеру, билет на автобус №100, соединяющий железнодорожный вокзал Каменского с Днепром, вырос с 50 до 60 гривен. Перевозчик "Интерспецмаркет" объяснил повышение необходимостью покрыть растущие затраты на обслуживание транспорта.

Подобные корректировки затронули другие направления. Поездка на автобусе №215, курсирующем от АВЦ до Каменского, подорожала, а рейс от карьера «Мир» в цирк теперь стоит 70 гривен вместо 60.

Подорожание проезда в Днепропетровской области связано с увеличением цен на горючее, расходами на техническое обслуживание, страхованием транспортных средств и усилением налоговой нагрузки. Стоимость страхования одного автобуса за первое полугодие превысила 8 тысяч гривен.

В самом Днепре ситуация осталась стабильнее: тарифы не менялись с лета 2022 года. Стоимость проезда в городских автобусах составляет до 20 гривен, а в трамваях и метро – 10 гривен. В то же время операторы отмечают, что в случае дальнейшего роста расходов корректировка цен возможна.

Местные жители уже испытывают финансовую нагрузку, особенно те, кто ежедневно пользуется транспортом для поездок на работу, учебу или личные дела. Новые тарифы заставляют планировать расходы более тщательно, чтобы не превысить семейный бюджет.

К слову, людям, живущим в Днепропетровской области, также сообщали о введении новой системы оплаты проезда, работающей на базе городского приложения «єДніпро».

Источники: Общественное , Наш Репортер

