Впровадження нової системи оплати проїзду у Запоріжжі має на меті покращити обслуговування та забезпечити комфорт користувачів.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі проходить тестовий режим і незабаром стане доступною для всіх мешканців міста, повідомляє Politeka.

Інформацію підтверджує міська рада.

Проєкт не є лише технічним оновленням: він покликаний створити сучасний та зручний сервіс для пасажирів. Оплата здійснюватиметься за допомогою спеціальної муніципальної картки, яка вперше тестувалася чотири місяці тому.

На початковому етапі картки отримали обрані групи – студенти та пільговики. За цей період у Запоріжжі видано 377 студентських «Січ Студентська» та 98 пільгових «Січ Пільгова», що активно замінюють паперові квитки.

Інновація дозволила автоматизувати розрахунок вартості проїзду та отримати точніші дані про пасажиропотік, який раніше оцінювався приблизно. Це дає змогу більш ефективно планувати маршрути й регулювати навантаження на транспортні лінії.

Наступним кроком стане запуск «Січ Загальна», яка буде доступна всім жителям. Картка поєднує безготівкову оплату з можливістю придбання як разових поїздок, так і місячних абонементів.

Для зручності пасажирів на «Запоріжелектротранс» встановлять спеціальні термінали, де картку можна буде отримати автоматично без черг. Поповнення передбачене через мобільний додаток EasyPay.

До слова, у Запоріжжі також повідомляли про новий графік транспорту. маршрут з’єднає площу Запорізьку із Сімферопольським шосе. Розклад адаптовано під години пік, щоб забезпечити перевезення пасажирів у найбільш завантажені години.

