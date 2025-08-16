Новая система оплаты проезда в Запорожье проходит тестовый режим и вскоре станет доступна всем жителям города, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает городской совет.

Проект не только техническое обновление: он призван создать современный и удобный сервис для пассажиров. Оплата будет производиться с помощью специальной муниципальной карты, которая впервые тестировалась четыре месяца назад.

На начальном этапе карты получили выбранные группы – студенты и льготники. За этот период в Запорожье выдано 377 студенческих «Січ Студентська» и 98 льготных «Січ Пільговая», активно заменяющих бумажные билеты.

Инновация позволила автоматизировать расчет стоимости проезда и получить более точные данные о пассажиропотоке, который ранее оценивался примерно. Это позволяет более эффективно планировать маршруты и регулировать погрузку на транспортные линии.

Следующим шагом станет запуск «Січ Загальна», которая будет доступна всем жителям. Карта объединяет безналичную оплату с возможностью приобретения как разовых поездок, так и месячных абонементов.

Для удобства пассажиров на «Запорожэлектротрансе» установят специальные терминалы, где карту можно будет получить автоматически без очередей. Пополнение предусмотрено через мобильное приложение EasyPay.

Внедрение новой системы оплаты проезда в Запорожье имеет целью улучшить обслуживание и обеспечить комфорт пользователей общественного транспорта.

К слову, в Запорожье также сообщали о новом графике транспорта. маршрут соединит Запорожскую площадь с Симферопольским шоссе. Расписание адаптировано под час пик, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в наиболее загруженные часы.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.