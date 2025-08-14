Новий графік руху поїздів з Києва охопить популярний маршрут через збыльшений попит у серпні.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" оголосила про зміни та про запровадження нового графіку руху поїздів з Києва, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У серпні цього року пасажирам пропонується додаткова можливість подорожувати до Одесою завдяки призначенню додаткового поїзда №265/266. Цей поїзд курсуватиме у зазначені дати, щоб забезпечити комфортне перевезення всіх охочих та зменшити навантаження на регулярні рейси. Також для зручності компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів з Києва.

Експрес №265/266 Київ — Одеса вирушатиме зі столиці у ранковий час о 8:40 у такі дні: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня 2025 року, і прибуватиме до соняної Одеси о 18:08.

У зворотному напрямку новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином, поїзд відправлятиметься о 11:27 у ті самі дати: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня 2025 року, та прибуватиме до столиці о 20:20.

До складу цього експреса включено купейні вагони з місцями для сидіння, що забезпечують комфортну подорож для всіх пасажирів.

Придбати квитки можна різними способами: через застосунок Укрзалізниці, на офіційному сайті booking.uz.gov.ua, або безпосередньо у касових пунктах залізничних вокзалів. Рекомендується планувати поїздку заздалегідь, оскільки попит на додаткові рейси, особливо у серпні, може бути високим.

Це рішення дозволяє значно розширити можливості подорожей між Києвом та Одесою та зробити пересування більш зручним для всіх пасажирів.

