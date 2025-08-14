Компания-перевозчик "Укрзализныця" объявила об изменениях и введении нового графика движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Предупреждение появилось в телеграмм-канале "Укрзализныци".

В августе этого года пассажирам предлагается дополнительная возможность путешествовать по Одессе благодаря назначению дополнительного поезда №265/266. Этот экспресс будет курсировать в указанные даты, чтобы обеспечить комфортную перевозку всех желающих и снизить нагрузку на регулярные рейсы. Также для удобства компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов из Киева.

Экспресс №265/266 Киев — Одесса будет отправляться из столицы в утренние часы в 8:40 в следующие дни: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа 2025 года, и прибывать в солнечную Одессу в 18:00 .

В обратном направлении новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом, состав будет отправляться в 11:27 в те же даты: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа 2025 года, и прибывать в столицу в 20:20.

В состав этого экспресса включены купейные вагоны с сидячими местами, обеспечивающие комфортное путешествие для всех пассажиров.

Приобрести билеты можно разными способами: через приложение Укрзализныци, на официальном сайте booking.uz.gov.ua, или непосредственно в кассовых пунктах железнодорожных вокзалов. Рекомендуется планировать путешествие заранее, поскольку спрос на дополнительные рейсы, особенно в августе, может быть высоким.

Это решение позволяет значительно расширить возможности путешествия между украинской столицей и Одессой и сделать передвижение более удобным для всех пассажиров.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.

Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.