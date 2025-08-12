Нарахування пенсії в Києві їй припинили з 1 квітня 2014 року, а переплату нарахували за період з 2008 по 2024 рік.

Пенсія в Києві стала предметом судового спору через вимогу Пенсійного фонду України повернути переплату в розмірі 79 965 гривень від жінки, яка отримувала два види виплат, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у рішенні Голосіївського районного суду Києва, опублікованому 11 квітня 2025 року.

Жінка перебувала на обліку в ПФУ Києва як одержувач пенсії зі зниженням пенсійного віку з 12 грудня 2008 року по 31 березня 2024 року. Вона звернулась із заявою про призначення виплат як матір інваліда з дитинства, а пізніше з'ясувалось, що її чоловік також отримує аналогічну допомогу за письмовою згодою українки. Пенсійний фонд виявив подвійні виплати, що призвело до вимоги повернути кошти.

ПФУ зазначає, що право на пенсію, передбачене законом, було передане чоловікові, тому жінка не мала права одночасно отримувати дострокову допомогу. Нарахування пенсії в Києві їй припинили з 1 квітня 2014 року, а переплату нарахували за період з 2008 по 2024 рік. Судове провадження тривало, у тому числі з врахуванням заяви про зменшення суми позову до 45 210 гривень.

Українка у своїх запереченнях звинувачує установу у введенні суду в оману та вважає, що справа має бути закрита. Вона посилається на рішення Київського апеляційного адміністративного суду 2015 року, яке скасувало розпорядження ПФУ про припинення підтримки, а також на інші рішення судів та процедурні порушення з боку фонду.

Проте Голосіївський районний суд відмовив ПФУ в задоволенні позову, зазначивши, що одночасне отримання виплат жінкою і чоловіком за однією підставою свідчить про недобросовісність дій громадянки. Суд визнав вимоги Пенсійного фонду обґрунтованими.

