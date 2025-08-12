Начисление пенсии в Киеве ей прекратили с 1 апреля 2014, а переплату начислили за период с 2008 по 2024 год.

Пенсия в Киеве стала предметом судебного спора по требованию Пенсионного фонда Украины вернуть переплату в размере 79 965 гривен от женщины, получавшей два вида выплат, сообщает Politeka.

Об этом говорится в решении Голосеевского районного суда Киева, опубликованном 11 апреля 2025 года.

Женщина состояла на учете в ПФУ Киева как получатель пенсии с понижением пенсионного возраста с 12 декабря 2008 года по 31 марта 2024 года. Она обратилась с заявлением о назначении выплат как мать инвалида с детства, а позже выяснилось, что ее муж также получает аналогичную помощь по письменному согласию украинки. Пенсионный фонд выявил двойные выплаты, что привело к требованию вернуть денежные средства.

ПФУ отмечает, что право на пенсию, предусмотренное законом, было передано мужчине, поэтому женщина не имела права получать одновременно досрочную помощь. Начисление пенсии в Киеве ей прекратили с 1 апреля 2014, а переплату начислили за период с 2008 по 2024 год. Судебное производство продолжалось, в том числе с учетом заявления об уменьшении суммы иска до 45 210 гривен.

Украинка в своих возражениях обвиняет учреждение во введении суда в заблуждение и считает, что дело должно быть закрыто. Она ссылается на решение Киевского апелляционного административного суда 2015 года, отменившее распоряжение ПФУ о прекращении поддержки, а также на другие решения судов и процедурные нарушения со стороны фонда.

Однако Голосеевский районный суд отказал ПФУ в удовлетворении иска, отметив, что одновременное получение выплат женщиной и мужчиной по одному основанию свидетельствует о недобросовестности действий гражданки. Суд признал требования Пенсионного фонда обоснованными.

