Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 13 по 20 серпня обіцяє різноманітні атмосферні умови, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Синоптик.

Середа, 13 серпня, буде хмарною з ранку до вечора, а ввечері небо проясниться. Температура коливатиметься від +13°C вранці до +26°C у другій половині дня. Народний прогноз каже, що яскраво-червоне сонце на сході віщує дощ.

У четвер, 14-го, в Харкові буде ясна погода без хмар і опадів. Стовпчики термометрів підніметься до +25°C вдень. Народні прикмети свідчать, що цей день знаменує проводи літа, можливий перший заморозок вночі, а також мінливу осінню погоду.

П’ятниця, 15-го, почнеться з чистого неба, але вдень з’являться хмари, можливий дрібний дощ, який припиниться до вечірньої пори. Температурний режим складе від +14°C до +23°C.

Субота, 16 серпня, порадує ясною погодою. Температурні показники коливатимуться від +16°C уночі до +27°C вдень.

Неділя, 17 числа, буде сонячною з ясним небом, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +29°C. Народні прикмети пов’язують цей день із прогнозом на листопад, де світле небо віщує погожий місяць.

Понеділок, 18-го, очікується ясним, без опадів, з температурою вдень до +25°C.

У вівторок, 19 числа, вдень з’являться хмари, які розсіються пізніше. Температурні показники коливатимуться від +16°C до +25°C.

У середу, 20-го, в Харкові вдень очікується поява хмар, які ввечері розсіються. Дощів не передбачається. Температурні показники коливатимуться від +15°C уночі до +26°C вдень

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 13 по 20 серпня обіцяє, що дні пройдуть з переважною ячністю, мінливою хмарністю і без значних опадів.

