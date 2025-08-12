Мешканців і гостей міста просять врахувати ці тимчасові обмеження руху транспорту в Харкові та планувати свої поїздки заздалегідь.

Обмеження руху транспорту в Харкові носять лише тимчасовий характер, проте варто знати, скільки будуть продовжуватись незручності на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила міська рада.

На узвозі Клочківському в районі Зоологічного мосту тимчасово обмежено рух транспорту в Харкові у проміжку з 8:00 до 16:00 протягом періоду з 12 по 15 серпня. Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення важливих робіт комунальним підприємством «Харківзеленбуд».

Для забезпечення проїзду транспортних засобів організовано пересування у вільній від виконання робіт смузі, що дає змогу уникнути значних заторів. Особливо важливо, що на цьому відрізку дороги пропуск трамваїв здійснюється безперешкодно, що дозволяє зберегти пересування громадського транспорту в місті.

Окрім того, 13 та 14 серпня з 9:30 до 16:00 буде повністю припинено рух трамваїв на низці вул. і проспектів, зокрема узвозі Клочківському, проспекті Незалежності, вул. Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицькій, а також на майдані Іподрому. Обмеження діятиме на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк». У зв’язку з цим трамвайний маршрут №12 тимчасово не курсуватиме.

Натомість пасажири зможуть скористатися тимчасовим автобусним маршрутом №12, який пройде за таким шляхом: вул. Євгена Котляра (поблизу вокзалу «Харків-Пасажирський»), далі — вул. Велика Панасівська, провулок Лосівський, провулок Пискунівський, проїзд Рогатинський, Клочківська, узвіз Клочківський, проспект Незалежності, Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицька, Весніна, Сумська і нарешті — розворотне коло «Центральний парк».

