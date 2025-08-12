Жителей и гостей города просят учесть эти временные ограничения движения транспорта в Харькове и планировать поездки заранее.

Об этом предупредил городской совет.

На спуске Клочковском в районе Зоологического моста временно ограничено движение транспорта в Харькове в промежутке с 8.00 до 16.00 в течение периода с 12 по 15 августа. Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения важных работ коммунальным предприятием "Харьковзеленстрой".

Для обеспечения проезда транспортных средств организовано передвижение в свободной от выполнения работ полосе, что позволяет избежать значительных пробок. Особенно важно, что на этом участке дороги пропуск трамваев осуществляется беспрепятственно, что позволяет сохранить передвижение общественного транспорта в городе.

Кроме того, 13 и 14 августа с 9.30 до 16.00 будет полностью приостановлено движение трамваев на ряде ул. и проспектов, в частности на спуске Клочковском, проспекте Независимости, ул. Тринклера, Николая Хвылевого, Мироносицкой, а также на площади Ипподрома. Ограничения будут действовать на участке от ул. Клочковской в разворотный круг «Центральный парк». В этой связи трамвайный маршрут №12 временно не будет курсировать.

Вместо этого пассажиры смогут воспользоваться временным автобусным маршрутом №12, который пройдет по следующему пути: ул. Евгения Котляра (близ вокзала «Харьков-Пассажирский»), далее – ул. Большая Панасовская, переулок Лосовский, переулок Пискуновский, проезд Рогатинский, Клочковская, спуск Клочковский, проспект Независимости, Тринклера, Николая Хвылевого, Мироносицкая, Веснина, Сумская и, наконец, разворотный круг «Центральный парк».

Жителей и гостей города просят учесть эти временные ограничения движения транспорта в Харькове и планировать поездки заранее, чтобы избежать неудобств.

