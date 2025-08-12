Прогноз погоды в Харькове на неделю с 13 по 20 августа обещает, что дни пройдут с преимущественной облачностью, без существенных осадков.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 13 по 20 августа обещает всевозможные атмосферные условия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Синоптик .

Среда, 13 августа, будет облачно с утра до вечера, а вечером небо прояснится. Температура будет колебаться от +13°C утром до +26°C во второй половине дня. Народный прогноз говорит, что ярко-красное солнце на востоке предвещает дождь.

В четверг, 14, в Харькове будет ясная погода без облаков и осадков. Столбики термометров поднимутся до +25°C днем. Народные приметы свидетельствуют, что в этот день ожидается дождь.

Пятница, 15, начнется с чистого неба, но днем появятся облака, возможен мелкий дождь, который прекратится до вечера. Температурный режим составит от +14 до +23°C.

Суббота, 16 августа, порадует ясной погодой. Температурные показатели будут колебаться от +16°C ночью до +27°C днем.

Воскресенье, 17 числа, будет солнечным с ясным небом, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +29°C. Народные приметы связывают этот день с прогнозом на ноябрь, где светлое небо предсказывает погожий месяц.

Понедельник, 18, ожидается ясным, без осадков, с температурой днем до +25°C.

Во вторник, 19 числа, днем появятся облака, рассеющиеся позже. Температурные показатели будут колебаться от +16°C до +25°C.

В среду, 20-го, в Харькове днем ожидается появление облаков, которые вечером рассеются. Дождей не предполагается. Температурные показатели будут колебаться от +15°C ночью до +26°C днем

Следовательно, прогноз погоды в Харькове на неделю с 13 по 20 августа обещает, что дни пройдут с подавляющей облачностью, без существенных осадков.

