Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається завдяки ініціативі громадської організації «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» у співпраці з Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Офіційні ресурси ГО розповідають деталі.

Програма розрахована на людей пенсійного віку або родини без дітей, які потребують короткострокового перебування — до 21 дня. Учасникам пропонують тимчасове житло та підтримку у вигляді безкоштовних юридичних і психологічних консультацій. Для звернення передбачені телефонний номер і електронна форма.

Детальна інформація про умови участі розміщена на офіційних ресурсах громадської організації. Платформа «Допомагай» інформує про два доступні варіанти проживання у приватному секторі. Один із них — будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням і внутрішніми зручностями. Другий варіант — двокімнатна споруда на вулиці Печерській із санвузлом на подвір’ї та душем у головному будинку.

Житло мебльоване: є ліжка, шафи та необхідні предмети вжитку. Проживання передбачає спільне використання кухні, побутової техніки та інтернету. Організатори допомагають із оформленням довідки ВПО та супроводжують у питаннях соціального забезпечення.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі є частиною комплексної підтримки, що охоплює медичні, гуманітарні та волонтерські напрями, спрямовані на забезпечення тимчасової стабільності та допомогу людям у складних обставинах.

