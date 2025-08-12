Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется благодаря инициативе общественной организации "Центр Социального партнерства "Перспектива"" в сотрудничестве с Mercy Corps, сообщает Politeka.

Официальные ресурсы ОО рассказывают детали.

Программа рассчитана на людей пенсионного возраста или семьи без детей, нуждающихся в краткосрочном пребывании — до 21 дня. Участникам предлагают временное жилье и поддержку посредством бесплатных юридических и психологических консультаций. Для обращения предусмотрены номер телефона и электронная форма.

Подробная информация об условиях участия размещена на официальных ресурсах общественной организации. Платформа «Помоги» информирует о двух доступных вариантах проживания в частном секторе. Один из них – дом с тремя комнатами, газовым отоплением и внутренними удобствами. Второй вариант – двухкомнатное сооружение на улице Печерской с санузлом во дворе и душем в главном доме.

Жилье меблировано: есть кровати, шкафы и необходимые предметы обихода. Проживание предполагает совместное использование кухни, бытовой техники и Интернета. Организаторы помогают с оформлением справки ВПЛ и сопровождают в вопросах социального обеспечения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье является частью комплексной поддержки, охватывающей медицинские, гуманитарные и волонтерские направления, направленные на обеспечение временной стабильности и помощь людям в сложных обстоятельствах.

К слову, в Запорожье также доступна работа для пенсионеров, позволяющая выбрать график и должность в соответствии с физическими возможностями и опытом.

