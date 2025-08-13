Безкоштовне житло для ВПО в Кіровоградській області є важливою підтримкою для тих, хто залишився без даху над головою у складний період.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області доступне громадянам, які змушені були залишити власні домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Тимчасові варіанти розміщення надають представники місцевої влади, волонтери, приватні власники та окремі організації.

Інформація про наявність місць, умови проживання та способи контакту з орендодавцями публікується на сайті "Там, де вас чекають". Для зручного пошуку створено сервіс "Прихисток", який дозволяє обрати регіон, зазначити кількість осіб і сформувати запит відповідно до потреб. Після цього система пропонує доступні варіанти. Далі необхідно самостійно зв’язатися з автором оголошення. За аналогічною схемою працює інтернет-ресурс "Допомагай", де також можна знайти актуальні пропозиції.

Поселення у спеціалізованих місцях організовують обласні адміністрації або відповідні муніципальні структури. Щоб потрапити до таких пунктів, слід повідомити про потребу під час евакуації, звернутися до координаційного штабу або зателефонувати на гарячу лінію.

Крім того, внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до центрів соціального захисту для отримання адресної допомоги. Громадяни, які надають нерухомість безоплатно, можуть претендувати на компенсацію — для цього необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування з відповідною заявою.

Безкоштовне житло для ВПО в Кіровоградській області є важливою підтримкою для тих, хто залишився без даху над головою у складний період.

До слова, у Кіровоградській області також можна отримати безкоштовні продукти. Організація ADRA Україна спрямовує свої зусилля на подолання наслідків війни, соціальної вразливості, економічних криз, бідності та надзвичайних ситуацій.

