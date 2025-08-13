Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области является важной поддержкой для тех, кто остался без крова в сложный период.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области доступно гражданам, которые вынуждены были покинуть собственные дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Временные варианты размещения предоставляют представители местных властей, волонтеры, частные владельцы и отдельные организации.

Информация о наличии мест, условиях проживания и способах контакта с арендодателями публикуется на сайте "Там, де вас чекають". Для удобного поиска создан сервис "Прихисток", позволяющий выбрать регион, указать количество человек и сформировать запрос в соответствии с потребностями. После этого система предлагает доступные варианты. Далее необходимо самостоятельно связаться с автором объявления. По аналогичной схеме работает интернет-ресурс "Допомагай", где можно найти актуальные предложения.

Поселения в специализированных местах организуют областные администрации или муниципальные структуры. Чтобы попасть в такие пункты, следует сообщить о необходимости эвакуации, обратиться в координационный штаб или позвонить на горячую линию.

Кроме того, внутренне перемещенные лица могут обращаться в центры социальной защиты для получения адресной помощи. Граждане, предоставляющие недвижимость бесплатно, могут претендовать на компенсацию — для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления с соответствующим заявлением.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области является важной поддержкой для тех, кто остался без крова в сложный период.

К слову, в Кировоградской области можно получить бесплатные продукты. Организация ADRA Украина направляет свои усилия на преодоление последствий войны, социальной уязвимости, экономических кризисов, бедности и чрезвычайных ситуаций.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.