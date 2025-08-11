Найбільш точний прогноз погоди у Харкові з 12 по 19 серпня обіцяє переважно сухість з помірними температурами.

Найбільш точний прогноз погоди у Харкові з 12 по 19 серпня вже оприлюднено, повідомляє Politeka.

Опублікували його на сайті sinoptik.ua.

12 серпня очікується хмарність протягом ранку та дня, із проясненнями ближче до вечора. Опадів не передбачається. Стовпчики термометрів коливатимуться від +14° вранці до +24° вдень. Народний прогноз свідчить: якщо дні прохолодні та похмурі — дощів не варто чекати, а якщо душно та багато комах — можлива негода.

13-го в місті буде ясно з невеликими хмарами вдень, без опадів. Стовпчики термометрів в денний час піднімуться до +25°, а вночі опуститься до +15°.

14 числа температурний максимум досягне +25°. Згідно з народними спостереженнями, ця доба означає початок проводів літа і можливий перший нічний заморозок.

15-го в Харкові пануватиме безхмарність, денна температура до +26°. За традиціями, умови цієї доби визначають клімат вересня, а також осінньо-зимового періоду.

16-го очікується ясний день із температурою до +26°. Народний прогноз зазначає, що вітер цього дня свідчить про майбутню зиму: сильний вихор передбачає сніжну пору року.

17 числа на небі не буде жодної хмаринки. Денна температура підніметься до +30°. За народними спостереженнями, хороші умови цього дня віщують погожий листопад.

18 серпня прогнозується ясна погода без опадів. Температурні показники вночі +19°, вдень до +29°.

19-го очікується ясна погода з періодичним затягуванням неба хмарами у другій половині дня, які ввечері розсіються. Температурні показники коливатимуться від +18° вночі до +27° вдень.

Отже, найбільш точний прогноз погоди у Харкові з 12 по 19 серпня обіцяє переважно сухість з помірними температурами і мінімальною ймовірністю опадів.

