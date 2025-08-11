Самый точный прогноз погоды в Харькове с 12 по 19 августа сулит преимущественно сухость с умеренными температурами.

Самый точный прогноз погоды в Харькове с 12 по 19 августа уже обнародован, сообщает Politeka.

Обнародовали его на сайте sinoptik.ua.

12 августа ожидается облачность в течение утра и дня с прояснениями ближе к вечеру. Осадков не предполагается. Столбики термометров будут колебаться от +14° утром до +24° днем. Народный прогноз свидетельствует: если дни прохладные и пасмурные – дождей не стоит ждать, а если душно и много насекомых – возможна непогода.

13-го в городе будет ясно с небольшими облаками днем без осадков. Столбики термометров в дневное время поднимутся до +25°, а ночью опустятся до +15°.

14 числа температурный максимум достигнет +25°. Согласно народным наблюдениям, эти сутки означают начало проводов лета и возможен первый ночной заморозок.

15-го в Харькове будет безоблачность, дневная температура до +26°. По традициям, условия этих суток определяют климат сентября, а также осенне-зимнего периода.

16 ожидается ясный день с температурой до +26°. Народный прогноз отмечает, что ветер этого дня свидетельствует о предстоящей зиме: сильный вихрь предполагает снежное время года.

17 числа на небе не будет ни одного облака. Дневная температура поднимется до +30°. По народным наблюдениям, хорошие условия в этот день предвещают погожий ноябрь.

18 августа прогнозируется ясная погода без осадков. Температурные показатели ночью +19, днем до +29.

19-го ожидается ясная погода с периодической затяжкой неба облаками во второй половине дня, которые вечером рассеются. Температурные показатели будут колебаться от +18° ночью до +27° днем.

Итак, самый точный прогноз погоды в Харькове с 12 по 19 августа сулит преимущественно сухость с умеренными температурами и минимальной вероятностью осадков.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что хотят изменить для украинцев, перечень нововведений.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области: что предусматривает поддержка для украинцев.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, как влияет доход на помощь.