Работа для пенсионеров в Харькове представлена сразу несколькими актуальными вакансиями, которые открыты для кандидатов с разным опытом и умениями, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях размещает сайт work.ua.

Одно из таких объявлений поступило от компании NOVUS, которая активно ищет повара для супермаркета возле станции метро Зверинецкая в Киеве. Работодатель готов рассматривать кандидатов всех возрастов, включая пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью. Обязанности включают приготовление блюд, контроль сроков годности, оформление продукции, поддержание чистоты на рабочем месте. График - 7/7 с 7:00 до 19:00. Зарплата – от 22 100 до 25 800 гривен.

Другая возможность – должность водителя в компании, занимающейся дистрибуцией. Здесь нужен экспедитор с собственным авто типа минивэн. Работа два дня в неделю, обязанности состоят в доставке продуктов по городу и области. Предпочтение отдается тем, кто имеет опыт не менее пяти лет. Подходит для людей, желающих иметь неполную занятость без лишних требований.

Также в Харьковской гимназии №71 есть вакансия подсобного работника . Приглашают человека, занимающегося мелким ремонтом, сантехническим и электротехническим обслуживанием. Опыт работы будет плюсом, но главное – это ответственность и отсутствие вредных привычек. Место - улица 12-го Апреля. Полная занятость, стабильный график и удобное расположение – ключевые преимущества.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове включает сферы обслуживания, торговли и технического обеспечения. Все предложения ориентированы на ответственных кандидатов, желающих оставаться активными и иметь стабильный доход.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что хотят изменить для украинцев, перечень нововведений.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Харьковской области: что предусматривает поддержка для украинцев.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, как влияет доход на помощь.