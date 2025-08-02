Вартість пального у Харкові поки що лишається стабільною, однак подорожчання бензину таки може відбутися.

Подорожчання бензину в Харкові до кінця літа не очікується. Але вже восени ситуація може кардинально змінитися, повідомляє Politeka.

Про це розповів засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін для Уніан. Він зазначив, що якщо США таки вдадуться до вторинних санкцій проти Росії, українцям доведеться зіткнутися з подорожчанням ензину в Харкові та інших регіонах.

За його словами, ціна на нафту може підскочити до 85 доларів за барель, а це в підсумку вдарить по гаманцях українських водіїв. Зараз, як зауважує Льоушкін, немає жодних серйозних чинників, які могли б змінити ситуацію вже в серпні. Поки що подорожчання бензину в Харкові не прогнозується. Але в липні країна вже стикалась із невеликим дефіцитом пального.

Причиною стала мілководність Дунаю, що обмежило судноплавство і постачання. Через це на деякий час деякі види пального зросли в ціні приблизно на 3 гривні, а автогаз додав у середньому 1.5 гривні.

До того ж, ситуація ускладнилася через активну закупівлю державною компанією "Укрнафта". Раніше вона забезпечувала себе через нафтопереробний завод у Кременчуці. Проте після серії російських ударів підприємство змушене було зупинити роботу.

В результаті компанія почала закуповувати пальне у приватних гравців ринку, зокрема у WOG та ОККО. Це теж вплинуло на коливання вартості.

Зараз ситуація трохи вирівнюється, каже Льоушкін. Ціни стабілізуються, однак прогноз на осінь залишає багато питань. Аналітик вважає, що за сценарію, де США таки підуть на санкції, нафтові котирування можуть різко зрости. А це, у свою чергу, призведе до того, що водіям в Україні доведеться викладати щонайменше на 10 гривень більше за кожен літр.

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