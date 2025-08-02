Стоимость горючего в Харькове пока остается стабильной, однако подорожание бензина может произойти.

Подорожание бензина в Харькове до конца лета не ожидается. Но уже осенью ситуация может кардинально поменяться, сообщает Politeka.

Об этом рассказал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин для УНИА. Он отметил, что если США таки прибегнут к вторичным санкциям против России, украинцам придется столкнуться с подорожанием энзина в Харькове и других регионах.

По его словам, цена на нефть может подскочить до 85 долларов за баррель, а это в итоге ударит по кошелькам украинских водителей. Сейчас, как замечает Леушкин, нет серьезных факторов, которые могли бы изменить ситуацию уже в августе. Пока подорожание бензина в Харькове не прогнозируется. Но в июле страна уже сталкивалась с небольшим дефицитом топлива.

Причиной стала мелководность Дуная, что ограничило судоходство и снабжение. Поэтому на некоторое время некоторые виды горючего выросли в цене примерно на 3 гривны, а автогаз прибавил в среднем 1.5 гривны.

К тому же ситуация усложнилась из-за активной закупки государственной компанией "Укрнафта". Ранее она снабжала себя через нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Однако после серии российских ударов предприятие вынуждено было остановить работу.

В результате компания начала закупать горючее у частных игроков рынка, в частности WOG и ОККО. Это тоже повлияло на колебания стоимости.

Сейчас ситуация немного выравнивается, говорит Леушкин. Цены стабилизируются, однако прогноз на осень оставляет множество вопросов. Аналитик считает, что по сценарию, где США пойдут на санкции, нефтяные котировки могут резко возрасти. А это, в свою очередь, приведет к тому, что водителям в Украине придется выкладывать минимум на 10 гривен больше каждого литра.

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