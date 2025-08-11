Робота для пенсіонерів у Харкові представлена відразу кількома актуальними вакансіями, які відкриті для кандидатів з різним досвідом і вміннями, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії розміщує сайт work.ua.

Одне з таких оголошень надійшло від компанії NOVUS, що активно шукає кухаря для супермаркету біля станції метро Звіринецька у Києві. Роботодавець готовий розглядати кандидатів різного віку, включно з пенсіонерами, студентами та людьми з інвалідністю. Обов’язки включають приготування страв, контроль термінів придатності, оформлення продукції, підтримання чистоти на робочому місці. Графік — 7/7 з 7:00 до 19:00. Зарплата — від 22 100 до 25 800 гривень.

Інша можливість — посада водія в компанії, що займається дистрибуцією. Тут потрібен експедитор із власним авто типу мінівен. Робота два дні на тиждень, обов’язки полягають у доставці продуктів по місту та області. Перевага надається тим, хто має досвід щонайменше п’ять років. Підходить для людей, які бажають мати неповну зайнятість без зайвих вимог.

Також у Харківській гімназії №71 є вакансія підсобного працівника. Запрошують людину, яка займатиметься дрібним ремонтом, сантехнічним та електротехнічним обслуговуванням. Досвід роботи буде плюсом, але головне — це відповідальність і відсутність шкідливих звичок. Місце — вулиця 12-го Квітня. Повна зайнятість, стабільний графік та зручне розташування — ключові переваги.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює сфери обслуговування, торгівлі та технічного забезпечення. Усі пропозиції орієнтовані на відповідальних кандидатів, які хочуть залишатися активними та мати стабільний дохід.

