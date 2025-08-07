У Харківській області продовжують надавати гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює як відновлення житла після пошкоджень, так і догляд за людьми похилого віку, які не можуть обійтися без сторонньої підтримки, повідомляє Politeka.

Як зазначається на офіційному сайті Карітас Харків в розділі про актуальні проєкти, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується в межах ініціативи «Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні».

Програма передбачає відновлення помешкань, які зазнали легких або середніх пошкоджень після лютого 2022 року. Допомога надається у випадках, коли постраждали вікна та склопакети, двері, стіни, стелі, частково дах або елементи електропостачання.

Водночас проєкт не охоплює будинки з серйозними структурними руйнуваннями, але команда підказує, як знайти інші організації, які можуть взятися за такий ремонт.

Ініціатива діє завдяки підтримці Європейського банку розвитку Ради Європи та Католицької служби підтримки. Це дає змогу охопити значну кількість домогосподарств, що потребують невідкладного відновлення житлових умов.

Ще одним важливим напрямом є проєкт «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома». Його головна мета полягає в тому, щоб забезпечити самотніх і немічних літніх людей можливістю залишатися у власних домівках, отримуючи професійну підтримку у побуті та догляді.

Підопічні можуть розраховувати на допомогу з ведення домашнього господарства, догляд за тілом, обробку ран, вимірювання тиску та рівня цукру в крові, закапування очей. Родичі отримують консультації та навчання, щоб краще доглядати за близькими.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає не лише ці дві ініціативи. Щоб не пропустити важливої інформації, варто слідкувати за офіційними сторінками Карітасу.

