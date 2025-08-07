В Харьковской области продолжают оказывать гуманитарную помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает как восстановление жилья после повреждений, так и уход за пожилыми людьми, которые не могут обойтись без посторонней поддержки, сообщает Politeka.

Как отмечается на официальном сайте Каритас Харьков в разделе об актуальных проектах, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется в рамках инициативы «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине».

Программа предусматривает восстановление помещений, которые получили легкие или средние повреждения после февраля 2022 года. Помощь оказывается в случаях, когда пострадали окна и стеклопакеты, двери, стены, потолки, частично крыша или элементы электроснабжения.

В то же время, проект не охватывает дома с серьезными структурными разрушениями, но команда подсказывает, как найти другие организации, которые могут взяться за такой ремонт.

Инициатива действует благодаря поддержке Европейского банка развития Совета Европы и Католической службы поддержки. Это позволяет охватить значительное количество домохозяйств, требующих безотлагательного восстановления жилищных условий.

Еще одним важным направлением является проект «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Его главная цель состоит в том, чтобы обеспечить одиноких и немощных пожилых людей возможностью оставаться в собственных домах, получая профессиональную поддержку в быту и уходе.

Подопечные могут рассчитывать на пособие по ведению домашнего хозяйства, уход за телом, обработку ран, измерение давления и уровня сахара в крови, закапывание глаз. Родственники получают консультации и обучение, чтобы лучше ухаживать за близкими.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает не только эти инициативы. Чтобы не пропустить важную информацию, следует следить за официальными страницами Каритаса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.