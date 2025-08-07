Уряд України затвердив розміри грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області, які призначені до Дня Незалежності для окремих категорій громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів та інших осіб у Дніпропетровській області передбачена для тих, хто має певний статус, і нараховуватиметься автоматично, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області виплачуватиметься згідно із законодавством та постановою Кабінету Міністрів України № 1396, яка регулює питання соціального захисту ветеранів війни, осіб з особливими трудовими заслугами, а також жертв нацистських переслідувань.

Механізм нарахування залишився незмінним порівняно з минулими роками. Ті, хто вже отримує пенсію і має право на таку підтримку, побачать гроші у серпні разом із основними виплатами. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Для ветеранів війни, які нині працюють або перебувають на військовій службі, але не отримують пенсію, кошти будуть перераховані на рахунки військових частин чи підприємств, де вони служать або працюють. Це здійснюватиметься на підставі заявок, які подають роботодавці.

Розміри грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій осіб у Дніпропетровській області залежать від статусу конкретного одержувача. У 2025 році це буде виплата в межах від 450 до 3100 гривень. Найбільші суми отримають особи з інвалідністю першої групи внаслідок війни, а також ті, хто має особливі заслуги перед державою - по 3100 гривень.

Для людей з інвалідністю другої групи ця сума складе 2900, для третьої - 2700 гривень. Учасникам бойових дій передбачено по 1000. Члени сімей осіб з особливими заслугами отримають 650. Учасники війни та колишні в’язні концтаборів чи гетто матимуть по 450.

Якщо людина не працює і не служить, але має право на ці виплати, вона повинна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.